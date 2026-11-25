Bridgestone unterstützt gemeinsam mit dem Point-S-Fachbetrieb Reifen Stelzl den Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Dachau mit einer Spende von vier neuen Bridgestone-Winterreifen inklusive Montage. Die Spende ist Teil der bundesweiten Point-S-Aktion „Reifen für einen guten Zweck“, bei der sich Reifenfachbetriebe gemeinsam mit Partnern für soziale und gemeinnützige Einrichtungen in ihrer Region engagieren. „Unser Betrieb ist seit 22 Jahren fest in der Region verwurzelt, deshalb engagieren wir uns gerne für die Menschen vor Ort“, betonte dazu Christian Stelzl, Geschäftsführer von Reifen Stelzl in Dachau, bei der Übergabe. „Schön, dass wir helfen können.“ Auch beim BRK-Kreisverband Dachau ist die Freude über die Unterstützung groß. „Für die Reifenspende und -montage sind wir wirklich sehr dankbar, schließlich zeigt sie uns, dass wir mit unserem Engagement nicht alleine stehen“, erklären Dennis Behrendt und Maximilian Frisch vom BRK-Kreisverband Dachau. Als Partner der Aktion möchte Bridgestone gemeinsam mit Point S und den teilnehmenden Fachbetrieben einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten und gleichzeitig das Engagement gemeinnütziger Organisationen unterstützen.