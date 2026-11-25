https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/Bilstein-konnte-im-zu-Ende-gehenden-Jahr-mit-seinen-Fahrwerks-und-Stossdaempferloesungen-bei-gleich-sieben-Awards-reuessieren.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-11-25 12:21:292026-11-25 12:21:29Bilstein überzeugt bei Leserwahlen –Siebenfach ausgezeichnet
Bilstein überzeugt bei Leserwahlen –Siebenfach ausgezeichnet
Bilstein steht für „Fahrwerkstechnologie, die begeistert“, heißt es dazu aus Ennepetal vom deutschen Fahrwerks- und Stoßdämpferspezialisten. Eine Festlegung, die ganz offenbar auch viele Kunden im Land und die Leser verschiedener Zeitschriften genauso sehen. So konnte Bilstein auch 2026 wieder bei den großen Leserwahlen überzeugen. In den Kategorien Fahrwerke, Sportfahrwerke und Gewindefahrwerke konnte sich die Marke insgesamt immerhin sieben Spitzenplatzierungen sichern, zieht das Unternehmen Bilanz.
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