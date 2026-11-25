Bilstein steht für „Fahrwerkstechnologie, die begeistert“, heißt es dazu aus Ennepetal vom deutschen Fahrwerks- und Stoßdämpferspezialisten. Eine Festlegung, die ganz offenbar auch viele Kunden im Land und die Leser verschiedener Zeitschriften genauso sehen. So konnte Bilstein auch 2026 wieder bei den großen Leserwahlen überzeugen. In den Kategorien Fahrwerke, Sportfahrwerke und Gewindefahrwerke konnte sich die Marke insgesamt immerhin sieben Spitzenplatzierungen sichern, zieht das Unternehmen Bilanz.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen