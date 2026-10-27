Einblicke gewährt: BaRo-Kunden auf Werksbesichtigung bei Linglong

Der chinesische Reifenhersteller Shandong Linglong hat Kunden der BaRo GmbH exklusive Einblicke in sein Produktionswerk im serbischen Zrenjanin gewährt. Als primärer Distributor für Linglong-Nutzfahrzeugreifen in Deutschland hatte der in Hamburg ansässige Großhändler dazu gezielt ausgesuchte Geschäftspartner zu einer Reise nach Serbien eingeladen. Für sie bot sich auf diese Weise die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen und das erste von einem chinesischen Reifenhersteller in Europa errichtete Werk aus nächster Nähe kennenzulernen, das zugleich als eines der größten und modernsten des Kontinentes gilt.

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