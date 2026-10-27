https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Baro-Kunden-besuchen-Linglong-in-Serbien-1.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-10-27 14:58:092026-10-27 14:58:09Einblicke gewährt: BaRo-Kunden auf Werksbesichtigung bei Linglong
Einblicke gewährt: BaRo-Kunden auf Werksbesichtigung bei Linglong
Der chinesische Reifenhersteller Shandong Linglong hat Kunden der BaRo GmbH exklusive Einblicke in sein Produktionswerk im serbischen Zrenjanin gewährt. Als primärer Distributor für Linglong-Nutzfahrzeugreifen in Deutschland hatte der in Hamburg ansässige Großhändler dazu gezielt ausgesuchte Geschäftspartner zu einer Reise nach Serbien eingeladen. Für sie bot sich auf diese Weise die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen und das erste von einem chinesischen Reifenhersteller in Europa errichtete Werk aus nächster Nähe kennenzulernen, das zugleich als eines der größten und modernsten des Kontinentes gilt.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!