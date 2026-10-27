Jetzt auch Schlussverteilung bei der insolventen Reifen Ihle GmbH

Mittlerweile gut zwölf Jahre ist es her, dass die Günzburger Ihle-Gruppe ein Insolvenzverfahren über das eigene Vermögen beantragt hatte, das bald darauf dann auch eröffnet worden war. Stand die Schlussverteilung in Sachen der Reifen Ihle Service GmbH bereits Ende 2023 an, folgt sie nunmehr für die Reifen Ihle GmbH. Laut dem in diesem Verfahren zuständigen Amtsgericht Neu-Ulm liegen die im Fall dieser Gesellschaft festgestellten Forderungen bei gut 8,4 Millionen Euro. Dabei werde dieser Summe voraussichtlich ein Betrag von etwas über 860.000 Euro zur Verteilung gegenüberstehen, wie es dazu weiter heißt vonseiten des Insolvenzgerichtes, in dessen Geschäftsstelle das entsprechende Schlussverzeichnis zur Einsicht für die Beteiligten niedergelegt ist.