Continental: EMS-Highlight wird „sicherlich der Brabus Bodo“

Continental will auch auf der kommenden Essen Motor Show wieder gemeinsam mit seinen langjährigen Tuning- und Entwicklungspartnern Brabus und Abt Sportsline ausstellen und dabei reifenseitig seinen SportContact 7 in den Mittelpunkt der Messepräsenz rücken (Bild: Continental)

Für Continental ist die Essen Motor Show seit vielen Jahren ein fester und wichtiger Bestandteil des Messekalenders. Gemeinsam mit seinen Tuning- und Entwicklungspartnern zeige der deutsche Reifenhersteller dort, „welchen Beitrag moderne Reifen zu Fahrdynamik, Sicherheit und einem präzisen Fahrerlebnis leisten“, wie es dazu in einem Vorbericht zur Essen Motor Show heißt, die vom 28. November bis 6. Dezember 2026 (Preview Day: 27. November) in den Hallen der Messe Essen stattfindet.

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