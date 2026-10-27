Continental: EMS-Highlight wird „sicherlich der Brabus Bodo“

Für Continental ist die Essen Motor Show seit vielen Jahren ein fester und wichtiger Bestandteil des Messekalenders. Gemeinsam mit seinen Tuning- und Entwicklungspartnern zeige der deutsche Reifenhersteller dort, „welchen Beitrag moderne Reifen zu Fahrdynamik, Sicherheit und einem präzisen Fahrerlebnis leisten“, wie es dazu in einem Vorbericht zur Essen Motor Show heißt, die vom 28. November bis 6. Dezember 2026 (Preview Day: 27. November) in den Hallen der Messe Essen stattfindet.

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