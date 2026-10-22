Von Gipfelstürmern und Hochstaplern im AutoBild-Winterreifentest

Ob es klug ist, beim Kauf von Reifen den Rotstift anzusetzen, weil man sparen möchte oder muss, ist laut AutoBild „dem Gummi leider nicht anzusehen“. Da helfen nur entsprechende Tests, wie sie das Magazin regelmäßig rund um die Frühjahrs- und Herbstsaison veröffentlicht. Beim aktuellen Vergleich von 50 Winterprofilen der Größe 245/45 R19 ist eine Entscheidung hinsichtlich der Frage, wer von dieser Vielzahl an Kandidaten – wie das Blatt schreibt – „Gipfelstürmer ist und wer nur Hochstapler“, schon in der bei „großen“ AutoBild-Reifentests üblichen Vorrunde gefallen: Denn in der Qualifikation sind bereits 30 Probanden aussortiert worden wegen zu langer Bremswege bei Nässe und Schnee. Von den verbliebenen 20 Profilen, die sich im Anschluss dem Volltest übers Bremsen hinaus auch in den weiteren üblichen Disziplinen Handling, Aquaplaning, Rollwiderstand etc. stellen mussten, hat keiner schlechter als „befriedigend“ abgeschnitten. Insofern zählen sie wohl eher nicht zur Kategorie der Hochstapler, selbst wenn fast die Hälfte von ihnen über den neuen AutoBild-Sicherheitsfaktor eine Abwertung wegen zu großer Defizite in mindestens einer der für sicherheitsrelevant gehaltenen Teildisziplinen kassiert hat. Andersherum verdient das samt und sonders als „vorbildlich“ bezeichneten Spitzenquartett wohl am ehesten die Bezeichnung als Gipfelstürmer.

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