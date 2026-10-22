AZuR im Finale des Innovationspreises der deutschen Mobilitätswirtschaft

Die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) gehört zu den drei Finalisten des Innovationspreises der deutschen Mobilitätswirtschaft 2026 in der Kategorie „Produkt/Projekt“. Eine Fachjury mit Experten aus Wissenschaft, Fachmedien und allen Bereichen der Mobilitätsbranche hat das branchenübergreifende Netzwerk „für seinen ganzheitlichen Ansatz zur Reifenkreislaufwirtschaft nominiert“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Der Innovationspreis wird von der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft e. V. (DVWG) ausgerichtet und würdigt innovative, praxistaugliche und übertragbare Lösungen für die Mobilität von morgen. Welches der drei nominierten Projekte die Auszeichnung erhält, wird bei der feierlichen Preisverleihung am 17. November 2026 in der Frankfurter Paulskirche bekannt gegeben.