Auf Elektro-/Hybridfahrzeuge zugeschnitten: das „C42“-Rad von CMS

Das „C42“ genannte und von seinem Hersteller CMS als wintertauglich beschrieben Rad gehört zu den zahlreichen Produktneuheiten, mit denen der Anbieter ins Jahr 2026 gestartet war. Da der Anteil an Elektro- und Hybridfahrzeugen im Fahrzeugbestand laut dem Unternehmen wächst, stelle man dem Fachhandel mit diesem Modell ein – wie es heißt – „Aerorad zur Verfügung, das genau auf diese Fahrzeugwelt zugeschnitten ist“. Es verbinde eine aerodynamisch geprägte Gestaltung mit einer sportlichen Optik, wie noch ergänzt wird. Dies einerseits mit Blick auf die große, geschlossene Fläche, die das Rad charakterisiert, sowie andererseits dessen „dynamische Y-Zeichnung“, die für die sportliche Note des Designs verantwortlich gemacht wird. Insofern passe das Rad für zahlreiche Anwendungen in den Größen 7,5×18 Zoll, 7,5×19 Zoll und 8,0×19 Zoll sowie den beiden Farbvarianten Diamond Black Gross/Diamant Schwarz Glanz und Black Gloss/Schwarz Glanz angebotene Rad zufolge „besonders gut zu modernen Elektro- und Hybrid-SUVs sowie Limousinen“, sagt CMS. Wobei der Anbieter als wichtigen Vorteil für die Beratung am Verkaufstresen hervorhebt, dass es über eine breite Range an ECE-Freigaben verfügt und sich damit bei den entsprechenden Rad-Reifen-Kombinationen als Plug-and-Play-Lösung anbieten und montieren lässt.