Noch mehr Größen von Momos „M40 All Season“ angekündigt
Umfasst nach den Worten von Univergomma die Dimensionspalette des Pkw-/SUV-Ganzjahresreifens „M40 All Season“ seiner Eigenmarke Momo Tires seit dem jüngsten Ausbau inzwischen insgesamt 76 Größen, will der italienische Großhändler nichtsdestoweniger weiter nachlegen diesbezüglich. „Das bereits besonders breit aufgestellte Angebot soll hinsichtlich der Produktionsverfügbarkeit weiter wachsen, insbesondere bei größeren Felgendurchmessern und Anwendungen für die neuesten Generationen von SUVs und Crossover-Fahrzeugen“, so die Italiener. Das Entwicklungsprogramm soll demzufolge in „eine neue Phase“ eintreten, wie es mit Blick darauf heißt, dass ab Oktober 20 Größen in Europa in Produktion gehen und der Produktionsstart für weitere 23 Größen voraussichtlich im November erfolgen werde.
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