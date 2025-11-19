Momo Tires setzt Line-up-Modernisierung mit neuem M40 All Season fort

Laut Marc Straub vom Momo-Tires-Generalimporteur Reifen Straub könne man in der Vermarktung der Reifen von einer „starken Markenbasis“ profitieren, die Momo allgemein genieße (Bilder: Reifen Straub)

Momo Tires setzt die im vergangenen Jahr gestartete umfassende Modernisierung seines Line-ups fort und führt nun einen neuen Ganzjahresreifen moderner Prägung ein: den M40 All Season. Dieser ist künftig – wie auch die weiteren Produkte des Momo-Tires-Pkw-Reifensortiments – im deutschsprachigen Raum über Reifen Straub zu beziehen; der Großhändler aus Kirchberg an der Iller (Baden-Württemberg) agiert seit 2021 als Generalimporteur. Zuvor waren bereits die Produkte M300 (UHP Sommer) und W20 (Winter) auf den hiesigen Markt gekommen, sodass Reifen Straub „damit über ein vollständig modernisiertes Momo-Tires-Portfolio für Pkw und SUV“ verfüge.

