https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Die-Michelin-Handelstochter-Euromaster-konnte-sich-kuerzlich-ueber-eine-nahezu-vollstaendige-Teilnahme-ihrer-deutschen-Franchisepartner-an-der-Nationaltagung-freuen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-29 09:49:182026-09-29 09:49:18Nahezu vollständige Teilnahme der Euromaster-Partner an Nationaltagung
Nahezu vollständige Teilnahme der Euromaster-Partner an Nationaltagung
Kürzlich kamen rund 160 Euromaster-Franchisepartner im thüringischen Friedrichroda zu ihrer Nationaltagung zusammen. Im Rahmen der auf zwei Tage angelegten Veranstaltung informierte der Franchisegeber „über aktuelle Branchentrends, neue Angebote und digitale Lösungen“, wie es dazu in einer Mitteilung der Michelin-Handelstochter heißt. Außerdem habe die Tagung den Anlass geboten, um sich auszutauschen, neue Impulse für das Tagesgeschäft zu erhalten und sich gemeinsam auf eine erfolgreiche Wintersaison vorzubereiten.
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