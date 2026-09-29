Nahezu vollständige Teilnahme der Euromaster-Partner an Nationaltagung

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Die Michelin-Handelstochter Euromaster konnte sich kürzlich über eine nahezu vollständige Teilnahme ihrer deutschen Franchisepartner an der Nationaltagung freuen (Bild: Euromaster)

Kürzlich kamen rund 160 Euromaster-Franchisepartner im thüringischen Friedrichroda zu ihrer Nationaltagung zusammen. Im Rahmen der auf zwei Tage angelegten Veranstaltung informierte der Franchisegeber „über aktuelle Branchentrends, neue Angebote und digitale Lösungen“, wie es dazu in einer Mitteilung der Michelin-Handelstochter heißt. Außerdem habe die Tagung den Anlass geboten, um sich auszutauschen, neue Impulse für das Tagesgeschäft zu erhalten und sich gemeinsam auf eine erfolgreiche Wintersaison vorzubereiten.

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