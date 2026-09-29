Tuningmarke AC Schnitzer wird Teil der niederländischen AM Group

Zum November übergibt die Aachener Kohl-Gruppe die Tuningmarke AC Schnitzer an die AM Group. Mit Hauptsitz in Rotterdam (Niederlande) wird der neue Eigner beschrieben als wachsende europäische Holding im Bereich hochwertiger Fahrzeugindividualisierung, Performance-Engineering und Premiumteilevertrieb. Mit einer entsprechenden Vereinbarung soll die langfristige Zukunft der Marke AC Schnitzer gesichert werden, die 2027 ihr 40-jähriges Jubiläum begeht. Der Schritt markiere zugleich „den Beginn einer neuen Phase von Investitionen in Produktentwicklung, Design und internationales Wachstum“, heißt es.

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