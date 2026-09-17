Bald mehr Lieferanten bei Bereifung24

Das Start-up Bereifung24 hat bei der diesjährigen Automechanika ihre in diesem Frühjahr unter eben diesem Namen online gegangene Plattform vorgestellt, die Reifenauswahl, Terminbuchung und Bezahlung in einem Vorgang bündeln soll. Bei ihr würden Produktvorschläge passend zu den bei der Suche eingegebenen Parameter (Sommer-/Ganzjahres-/Winterreifen, Labelwerte, Preisspanne etc.) mittels künstlicher Intelligenz erstellt inklusiver infrage kommender Alternativen, wie Zdenek Kyzlink als Inhaber des seinen Worten zufolge aktuell insgesamt drei Mitarbeiter zählenden Unternehmens im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG erklärt. Wobei die Zahl der an die Plattform angebundenen Großhändler über bisher lediglich TyreSystem/RSU und Gettygo hinaus weiter ausgebaut werden soll. Ganz konkret verweist Kyzlink in diesem Zusammenhang auf Tyre24 bzw. die darüber zugänglichen Lieferanten. Für die Zukunft sei außerdem geplant, dass Bereifung24 nutzende Partnerbetriebe ihren eigenen Lagerbestand mit einbinden können, selbst wenn der Handel und gerade die mit dem Onlineangebot anvisierten kleineren Kfz-Betriebe tendenziell eher weniger (Reifen-)Ware selbst auf Lager hätten.