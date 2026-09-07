Start-up Bereifung24 bei der Automechanika mit dabei

Bei der morgen in Frankfurt am Main startenden Automechanika wird Bereifung24 unter den dort erwarteten rund 4.400 Ausstellern vertreten sein – in der sogenannten Start-up-Arena der Messe. Vor Ort soll die von einem Einzelunternehmen aus Markgröningen vollständig selbst entwickelte, im April dieses Jahres live gegangene Plattform vorgestellt werden, die laut Firmeninhaber Zdenek Kyzlink Reifenauswahl, Terminbuchung und Bezahlung in einem Vorgang bündelt. „Der Endkunde wählt Reifen, bucht bei einer lokalen Werkstatt und zahlt online zum Festpreis“, erklärt er. Im Unterschied zu anderen Angeboten im Onlinereifenhandel sei bei Bereifung24 die Werkstatt der Verkäufer und – wie er hinzufügt – „behalte ihre Marge, statt zum Montagebetrieb zum Festpreis zu werden“. Seinen Worten zufolge ist der Reifengroßhandel angebunden an die neue Plattform über TyreSystem/RSU und Gettygo, wobei eine Bestellung automatisch eine entsprechende Buchung auslöse. Für Werkstätten ist die Teilnahme laut Kyzlink kostenlos, wobei Bereifung24 je erfolgreicher Buchung eine Provision in Höhe von 6,9 Prozent berechnet und die Zahlungsgebühren trägt. Aktuell soll noch recht junge Plattform bereit mehr als 40 Partnerwerkstätten zählen.