Vier- bis siebenprozentiges Besucherplus für die Automechanika

Laut der sie ausrichtenden Messe Frankfurt hat die diesjährige Automechanika, die in der vergangenen Woche von Dienstag bis Samstag ihre Pforten geöffnet hatte, mehr als 112.000 Fachbesucher aus 173 Ländern angelockt. Je nachdem, ob man sich mit Blick auf die vorherige Ausgabe der Veranstaltung (2024) auf die vor zwei Jahren von den Frankfurtern genannten Zahl von rund 108.000 Besuchern bezieht oder den jetzt als Referenz genannten Wert von 104.750 für die dafür heranzieht, lässt sich daraus ein Plus von annähernd vier Prozent oder knapp sieben Prozent errechnen. So oder so: Mehr als vor zwei Jahren sind’s demnach auf jeden Fall gewesen, die sich diesmal bei der Automechanika aus erster Hand über das Angebot der bei ihr vor Ort vertretenen 4.400 Ausstellern aus 80 Ländern informieren wollten.

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