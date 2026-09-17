Neuland: Kumho Tire engagiert sich erstmals als Sponsor im Handball

Kumho Tire Europe erweitert sein Sportsponsoring in Deutschland und wird neuer Partner der SG Flensburg-Handewitt. Mit der Partnerschaft mit dem traditionsreichen Handball-Bundesligisten betritt der international agierende Reifenhersteller zugleich Neuland: Die SG Flensburg-Handewitt ist der erste Handballverein überhaupt, mit dem Kumho Tire eine offizielle Partnerschaft eingeht. Damit ergänzt Kumho Tire sein bisher vor allem im internationalen Fußball angesiedeltes Sportsponsoring um eine weitere bedeutende Sportart. Die Kooperation mit der SG Flensburg-Handewitt biete der Marke „eine starke Plattform, um ihre Präsenz im deutschen Markt weiter auszubauen und neue Zielgruppen im Umfeld des professionellen Sports zu erreichen“, heißt es dazu in einer Mitteilung. „Mit der SG Flensburg-Handewitt erweitern wir unser Sportsponsoring erstmals um den Handballsport und schaffen gleichzeitig eine starke Plattform für unsere Marke. Die TV-relevante Präsenz bei allen Bundesliga-Heimspielen bietet uns eine hervorragende Möglichkeit, Kumho Tire einem breiten Publikum zu präsentieren und unsere Markenbekanntheit in Deutschland weiter auszubauen“, sagt Thomas Schlich, Head of Sales und Marketing der Kumho Tire Europe GmbH.