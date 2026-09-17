Erweiterte Gettygo-Versandoptionen

Da sich der Reifenbedarf in Werkstätten – insbesondere während der saisonalen Spitzenzeiten – nicht immer langfristig planen lässt, unterstützt Gettygo mit seiner gleichnamigen B2B-Plattform Branchenbetriebe mit einer neu eingeführten Versandoption: Nachtexpress. In Fällen, in denen kurzfristig ein bestimmtes Modell fehlt und die schnellste Verfügbarkeit wichtiger ist als der Preis, kann diese Option direkt im Bestellprozess bei der Wahl des jeweiligen Lieferanten ausgewählt werden. Voraussetzung für eine Zustellung am folgenden Morgen ist demnach ein Nachtdepot am Zielort, zu welchem dem Zustelldienst Zugang gewährt wird. Sei dies gewährleistet und werde die Bestellung innerhalb der jeweiligen Bestellfrist aufgegeben, wird sie Gettygo zufolge noch am selben Tag versendet und über Nacht geliefert, um zu Beginn des nächsten Arbeitstages in der Werkstatt zur Verfügung zu stehen. Entscheidend dabei sind die jeweiligen Cut-off-Zeiten der Lieferanten, die je nach Anbieter zwischen 13 und 16 Uhr liegen sollen. Bestellungen, die nach dem individuellen Bestellschluss eingehen, würden in der Regel jedoch erst am darauffolgenden Tag zugestellt, heißt es weiter.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen