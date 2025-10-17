Goodyear übernimmt mit WW Reifen weiteren deutschen Reifengroßhändler

Goodyear erweitert seine Präsenz im deutschen Reifengroßhandel erneut. Nachdem der Hersteller in den vergangenen Jahren bereits Reifen Baierlacher (2020) und Reifen Burkhardt (2022) übernommen hat, folgt nun ein weiteres Großhandelsunternehmen: WW Reifen mit Sitz in Wirges. Wie Goodyear Germany gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG bestätigt, habe man kürzlich eine entsprechende Übernahmevereinbarung unterzeichnet, mit der der Hersteller einen „weiteren strategischen Schritt gehen“ und „seine lokale Marktpräsenz stärken“ wolle, wie man auch bereits in einer internen Mitarbeiterinformationen erläutert habe. Als Käufer im rechtlichen Sinne tritt Reifen Burkhardt auf.

