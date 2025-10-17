https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Goodyear-hat-eine-Uebernahmevereinbarung-fuer-den-Grosshaendler-WW-Reifen-in-Wirges-getroffen-und-will-damit-seine-lokale-Marktpraesenz-staerken.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-10-17 13:00:042025-10-17 11:33:51Goodyear übernimmt mit WW Reifen weiteren deutschen Reifengroßhändler
Goodyear übernimmt mit WW Reifen weiteren deutschen Reifengroßhändler
Goodyear erweitert seine Präsenz im deutschen Reifengroßhandel erneut. Nachdem der Hersteller in den vergangenen Jahren bereits Reifen Baierlacher (2020) und Reifen Burkhardt (2022) übernommen hat, folgt nun ein weiteres Großhandelsunternehmen: WW Reifen mit Sitz in Wirges. Wie Goodyear Germany gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG bestätigt, habe man kürzlich eine entsprechende Übernahmevereinbarung unterzeichnet, mit der der Hersteller einen „weiteren strategischen Schritt gehen“ und „seine lokale Marktpräsenz stärken“ wolle, wie man auch bereits in einer internen Mitarbeiterinformationen erläutert habe. Als Käufer im rechtlichen Sinne tritt Reifen Burkhardt auf.
Doubt they paid anything for it…was likely such an overextended client that the only way to consolidated all the past dues was to „acquire“ it…then label it strategic…lol