Gutscheinaktion zu Goodyear-Marken bei WW Reifen
Gehört der Großhändler WW Reifen zu Goodyear seit vergangenem Herbst, läuft bei dem in Wirges (Westerwaldkreis/Rheinland-Pfalz) ansässige Unternehmen derzeit eine Amazon-Gutscheinaktion rund um die Marken Goodyear, Cooper und Fulda des Reifenherstellers. Mit jedem über den WW-Webshop gekauften Reifen dieser drei Marken erhöht sich der Gutscheinbetrag für den Kunden. Für Profile bis hin zu 17 Zoll werden ihnen dabei je Goodyear-Reifen zwei Euro und je Cooper- oder Fulda-Reifen ein Euro gutgeschrieben, während sich die entsprechenden Beträge auf vier bzw. zwei Euro verdoppeln für Reifen in 18 Zoll oder größer. Darüber hinaus gibt es für jeden erworbenen Sommer- und Ganzjahresreifen der Marke Cooper, deren Portfolio durch Goodyear gerade erst kräftig überarbeitet wurde mit gleich sechs neuen Produkten, ein Los für ein Gewinnspiel, bei dem ein Gravel-Bike der Marke Canyon, ein bestückter Berner-Werkstattwagen sowie eine JBL-Partybox als Preise ausgelobt sind. Die Prämie bzw. den Gutschein soll es dann nach Ende des Aktionszeitraumes (31. Mai) geben, wobei je Warenempfänger nur eine einmalige Ausgabe vorgesehen ist.
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