Neustrukturierung des Michelin-Markenportfolios im Off-Highway-Bereich

,
Unter anderem benennt das Unternehmen in der Materialumschlagsbranche den auf die mobile Reifenmontage spezialisierten „Solideal On-Site Service“ um in „Solideal On-Site by Michelin“ (Bild: Michelin)

Vor dem Hintergrund des im vergangenen einem Jahr abgeschlossen Verkaufes seiner Produktgruppen Ketten/Diagonalreifen für den Baubereich der Marke Camso strukturiert Michelin das Markenportfolio seiner Off-Highway-Aktivitäten (landwirtschaftliche Ketten und Kettensysteme, Materialumschlag sowie Schneemobilketten) neu. Mit diesem Schritt will sich das Unternehmen zu einem führenden Akteur in diesem Segment entwickeln und dafür „umfassende, innovative und nachhaltige Lösungen anbieten“. Andere Konzernmarken und das Know-how bei Verbundwerkstoffen sollen den Anbieter dabei unterstützen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert