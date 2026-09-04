https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Michelin-Mobilmontage.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-09-04 10:50:462026-09-04 14:43:42Neustrukturierung des Michelin-Markenportfolios im Off-Highway-Bereich
Neustrukturierung des Michelin-Markenportfolios im Off-Highway-Bereich
Vor dem Hintergrund des im vergangenen einem Jahr abgeschlossen Verkaufes seiner Produktgruppen Ketten/Diagonalreifen für den Baubereich der Marke Camso strukturiert Michelin das Markenportfolio seiner Off-Highway-Aktivitäten (landwirtschaftliche Ketten und Kettensysteme, Materialumschlag sowie Schneemobilketten) neu. Mit diesem Schritt will sich das Unternehmen zu einem führenden Akteur in diesem Segment entwickeln und dafür „umfassende, innovative und nachhaltige Lösungen anbieten“. Andere Konzernmarken und das Know-how bei Verbundwerkstoffen sollen den Anbieter dabei unterstützen.
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