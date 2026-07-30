Um 1.300 Sachnummern ausgebautes ContiTech-Ersatzteilangebot

Ungeachtet des bevorstehenden Verkaufes seines Unternehmensbereiches ContiTech hat Continental dessen Ersatzteilportfolio im Aftermarket eigenen Worten zufolge deutlich erweitert und mit Querlenkern außerdem eine neue Produktgruppe eingeführt. Über alle Produktgruppen rund um Antriebsriemen, Lenkung und Fahrwerk hinweg werden in diesem Jahr demnach rund 1.300 neue Sachnummern ins Sortiment aufgenommen, von denen etwa 1.100 bereits zur Automechanika bestellbar sein sollen. Bei der Messe Anfang September in Frankfurt präsentiert sich ContiTech unter der Marke Continental erstmals unabhängig vom inzwischen unter dem Namen Aumovio abgespaltenen früheren Konzernbereich Automotive.

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