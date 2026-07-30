„N’Fera Sport“ ist Erstausrüstung beim Audi A6

Nexen Tire fungiert als Erstausrüster bei Audis neuer A6-Generation. Der südkoreanische Reifenhersteller liefert dafür seinen „N’Fera Sport“ in den Größen 18 und 19 Zoll zu den Ingolstädtern ans Band. Schon zuvor hat Nexen Reifen für den A3 sowie für frühere Generationen des A6 für eine Montage ab Werk bei Audi bereitgestellt. „Die Belieferung für den brandneuen Audi A6 zeigt, dass die Technologie und Qualität von Nexen Tire weiterhin von den weltweit anspruchsvollsten Premiummarken anerkannt werden“, sagte John Bosco (Hyeon Suk) Kim, CEO von Nexen Tire. Das Unternehmen will seine Kapazitäten im Bereich der Erstausrüstung weiter ausbauen und Partnerschaften mit globalen Premiumautomobilherstellern wie Audi weiter vertiefen. Denn dies wird als strategischer Schritt zur Sicherung einer stabilen Umsatzbasis gesehen, zumal das Ganze üblicherweise auch eine entsprechende Nachfrage nach Ersatzreifen derselben Marke durch die Fahrzeughalter nach sich ziehe.