Ausstellerplus bei diesjähriger Automechanika

Vom 8. bis zum 12. September öffnet die Automechanika wieder ihre Tore in Frankfurt, wobei sich laut dem Veranstalter zum diesjährigen „globalen Treffpunkt der Automobilwirtschaft“ über 4.400 Aussteller angekündigt haben. Das sind mehr als bei der 2024er-Messe in der Mainmetropole. „Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen können wir ein Ausstellerplus von rund fünf Prozent verzeichnen. Wir erwarten zur Messe im September ca. 4.400 bis 4.500 Aussteller aus über 80 Ländern auf dem ausgebuchten Messegelände mit rund 300.000 Quadratmetern. In Zeiten anhaltender geopolitischer Krisen gelingt es uns mit einer Automechanika als Messemarke Resilienz und Marktpräsenz zu stärken“, sagt Detlef Braun, Geschäftsführer Messe Frankfurt.

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