https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/HerthBuss-vertreibt-Wiha-Spezialwerkzeuge.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-07-14 13:23:182026-07-14 13:24:39Wiha-Spezialwerkzeuge im Herth+Buss-Vertrieb
Wiha-Spezialwerkzeuge im Herth+Buss-Vertrieb
Anfang des Jahres hat die auf Kfz-Teile, Fahrzeugdiagnose und Werkstattausrüstung spezialisierte Herth+Buss Mobility Solutions GmbH & Co. KG eine Vertriebspartnerschaft mit Wiha Werkzeuge begründet. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden VDE-geprüfte Hochvolt-/HV-Handwerkzeuge für den Bereich der Elektromobilität bereitgestellt. Werkstätten sollen dadurch von maßgeschneiderten Lösungen für die wachsenden Anforderungen rund um entsprechende Systeme profitieren. Neu bei der Sortimentsmarke Busching aufgenommen wurden hierfür ein Taschen-Set, zwei Koffer-Sets und ein HV-Werkzeugset mit Schaumeinlagen für den Einsatz im Werkstattwagen.
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