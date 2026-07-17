Vorhang auf für Bridgestones „VZT“ und mehr bei der Steinexpo

Bei der Messe Steinexpo vom 2. bis zum 5. September will Bridgestone sein Reifenportfolio für Off-the-Road- bzw. OTR-Anwendungen präsentieren, vor Ort aber auch Lösungen für die Segmente Industrie, Landwirtschaft sowie Lkw und Runderneuerung zeigen. Neben den Profilen „VRDU“, VMNT und „VCHS“ bringt der Hersteller bei alldem sein neues „VZT“-Modell (V-Steel Z-Traction) erstmals mit zu der Demonstrationsmesse. Es ist demnach speziell für Radlader und Muldenkipper entwickelt worden und soll durch hohen Fahrkomfort sowie ausgezeichnete Traktion überzeugen. „Darüber hinaus sorgen reduzierte Vibrationen und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Schnittverletzungen für eine lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen“, verspricht der Anbieter, der in Form des „V-Steel Highway Service 3“ respektive „VHS3“ ein weiteres, noch recht junges Produkt mit zur Steinexpo bringt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen