Nfz-Reifenhersteller Prometeon legt Nachhaltigkeitsbericht 2025 vor

Die Prometeon Tyre Group hat ihren Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht. Laut dem Hersteller von Nutzfahrzeug-, Landwirtschafts- und Off-The-Road-/OTR-Reifen bekräftigt der Report die eigene Strategie in Sachen ESG – steht für Environmental/Umwelt, Social/Soziales und Governance/Unternehmensführung – sowie die zentrale Rolle der Nachhaltigkeit in allen Bereichen bei dem Anbieter. Wie es heißt, zeige der Bericht strukturiert gemäß den entsprechenden Kernbereichen, wie Nachhaltigkeitsziele zu einem integralen Bestandteil der Unternehmensabläufe und der strategischen Entscheidungsfindung geworden sind.

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