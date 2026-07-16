SAP-Zeitalter bei Grasdorf eingeläutet

Seit Anfang Juli nutzt der zu Pneuhage gehörende und auf Landwirtschafts-/EM-Reifen und -Räder spezialisierte Anbieter Grasdorf an seinem Firmensitz in Holle bei Hildesheim SAP-Software. In den Bereichen Vertrieb, Materialwirtschaft, Einkauf, Logistik und Rechnungswesen wird demnach auf der zentralen SAP-ERP-Basis der Muttergesellschaft gearbeitet. „Das Umschalten in den Livebetrieb erfolgte am 1. Juli innerhalb von nur wenigen Stunden dank des hervorragenden Engagements aller Beteiligten. Wir konnten direkt schon Ausgangsrechnungen erzeugen und die Kunden beliefern. Auch Zahlungseingänge konnten verbucht werden“, zeigen sich Grasdorf-Geschäftsführer Joachim G. Wolf und Johannes Müller, Leiter Warenwirtschaftssysteme bei der Pneuhage-Gruppe, hochzufrieden mit dem Umstellungsprozess.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen