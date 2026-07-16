Trotz Umsatzplus bleiben Großhändlermargen im Eins-Komma-Bereich – NRZ-Ranking erschienen

Das neue NRZ-Ranking zu den größten Reifengroßhändlern Deutschlands nach den Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 liegt vor und zeigt einmal mehr: Während Umsatzsteigerungen im Markt durchaus möglich sind, bleiben die Nettomargen der Unternehmen weiterhin – wenn überhaupt – im Eins-Komma-Bereich, mit einer nennenswerten positiven Ausnahme: die Bohnenkamp SE.

Das komplette NRZ-Ranking können Sie exklusiv in der kommenden Juli-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG oder hier online lesen. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.