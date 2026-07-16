https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Etliche-Grosshaendler-sind-nach-den-Zahlen-fuer-das-Geschaeftsjahr-2024-gewachsen-auch-wenn-sich-dadurch-deren-Profitabilitaet-nicht-nennenswert-verbessert-hat.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-07-16 09:55:532026-07-13 14:51:32Trotz Umsatzplus bleiben Großhändlermargen im Eins-Komma-Bereich – NRZ-Ranking erschienen
Trotz Umsatzplus bleiben Großhändlermargen im Eins-Komma-Bereich – NRZ-Ranking erschienen
Das neue NRZ-Ranking zu den größten Reifengroßhändlern Deutschlands nach den Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 liegt vor und zeigt einmal mehr: Während Umsatzsteigerungen im Markt durchaus möglich sind, bleiben die Nettomargen der Unternehmen weiterhin – wenn überhaupt – im Eins-Komma-Bereich, mit einer nennenswerten positiven Ausnahme: die Bohnenkamp SE.
Das komplette NRZ-Ranking können Sie exklusiv in der kommenden Juli-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG oder hier online lesen. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.
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