TATMA wird assoziiertes TIP-Mitglied

Die Thailand Automotive Tyre Manufacturers Association (TATMA) ist als neuntes assoziiertes Mitglied dem Tire Industry Project (TIP) beigetreten. Letzterer Zusammenschluss von zehn Reifenherstellern, die gemeinsam an der Lösung von Umwelt-/Nachhaltigkeitsfragestellungen der Branche arbeiten, erweitert seine globale Reichweite damit auf Südostasien. „Eine bedeutende Region für die Reifenherstellung“, wie es in diesem Zusammenhang vonseiten des TIP heißt. Thailand sei für die Nachhaltigkeitsbemühungen der Reifenindustrie von strategischer Bedeutung, wird es gemessen am Volumen doch als das weltweit zweitgrößte Exportland für Reifen angesehen. Zudem entstehe dort ein Ökosystem für Kreislaufwirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette, weshalb sich aus Sicht des TIP auf diese Weise wertvolle Möglichkeiten für den Wissens- und Erfahrungsaustausch mit der TATMA in den Bereichen Altreifenmanagement und Kreislaufwirtschaft eröffnen.

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