Digitale Prozesse für mehr Effizienz im Teile-/Reifen-/Zubehörmarkt

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„Im Automotive Aftermarket gewinnt nicht mehr der mit dem größten Katalog, sondern der mit den schnellsten und intelligentesten Prozessen“, sagt Christian Jakob, Director Customer & Partner Consulting bei Speed4Trade (Bild: Speed4Trade)

Laut der auf den Aufbau und die Integration von Sales- und Serviceplattformen in vorhandene IT-Systeme spezialisierten Speed4Trade GmbH gewinnen digitale B2B-Prozesse im Kfz-Teile-, Reifen- und Zubehörmarkt an Relevanz. Mehr noch: Sie werden von dem Softwareanbieter mit Sitz in Altenstadt als „wichtiger Effizienz- und Wettbewerbsfaktor“ für die entsprechenden Branchenzweige angesehen. Vor diesem Hintergrund zeigt das Unternehmen einmal mehr Flagge als Aussteller bei der Automechanika. In den Mittelpunkt seines Auftrittes bei der Messe, die vom 8. bis zum 12. September in Frankfurt am Main stattfindet, will man digitale B2B-Plattformszenarien rücken vom Shop bis zum Selfserviceportal. Zudem werden vor Ort erweiterte B2B-Fähigkeiten der eigenen Shop- und Plattformlösung „Commerce“ ein Thema sein.

Wie bei Messe 2024 wird Speed4Trade auch bei der diesjährigen Automechanika wieder am Stand von Ebay zu finden sein, verbindet beide Unternehmen doch eine langjährige Partnerschaft (Bild: Speed4Trade)

Wie bei Messe 2024 wird Speed4Trade auch bei der diesjährigen Automechanika wieder am Stand von Ebay zu finden sein, verbindet beide Unternehmen doch eine langjährige Partnerschaft (Bild: Speed4Trade)

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