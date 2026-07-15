Reifenschonendes Fahrerassistenzsystem für mehr Flotteneffizienz

Die ZF Friedrichshafen AG bzw. deren Division Commercial Vehicle Solutions (CVS), welche die nach der 2020 erfolgten WABCO-Übernahme entstandenen Konzerngeschäftsbereiche Commercial Vehicle Technology und Commercial Vehicle Control Systems vereint, hat ein neues Fahrerassistenzsystem vorgestellt. Über die Kooperation mit Goodyear in Sachen „SightLine“ hinaus spielen Reifen dabei ebenfalls eine gewisse Rolle. Zwar verbirgt sich hinter „City Bus Assist“ in erster Linie eine auf Wahrnehmungssensoren basierende Lösung, die Fahrer von Bussen mit automatisierten Lenkeingriffen und einem koordinierten Absenken des Fahrzeuges beim Anfahren von Haltestellen unterstützen soll. Doch mit dem dahinterstehenden Ansatz, dass das System das Fahrzeug möglichst präzise an den Bordstein heranführt, um mit einer optimierten Absenkfunktion der integrierten Fahrwerkssteuerung dann den vertikalen Einstiegsabstand für barrierefreies Einsteigen zu vermindern, wird zugleich ein positiver Effekt mit Blick auf die Bereifung verbunden.

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