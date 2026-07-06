Diesjährige Pflug-WM wieder mit Mitas als Hauptsponsor

Die zu Yokohama TWS gehörende Reifenmarke Mitas ist Hauptsponsor der 71. Weltmeisterschaft im Pflügen, die vom 3. bis zum 6. September im kroatischen Osijek-Baranja stattfindet. Bei der von der World Ploughing Organisation (WPO) organisierten Meisterschaft gehen demnach Teilnehmer aus mehr als 30 Ländern an den Start. Wie es heißt, zelebriere die Veranstaltung Präzision, Fachwissen und Hingabe zum Land – Werte, mit denen man sich seitens Mitas identifiziert bzw. die mit dem Engagement des Anbieters bei der Unterstützung von Landwirten weltweit übereinstimmten.

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