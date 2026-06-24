Jetzt auch „Pro2“-Sommerreifengeneration der Marke ESA-Tecar da

Bald nach seiner Ankündigung im Sommer 2025 ist zur zurückliegenden Wintersaison das für die kalte Jahreszeit gedachte ESA-Tecar-Profil „Supergrip Pro2“ in den Markt gerollt. Bei der Gelegenheit hatte die Einkaufsorganisation des Schweizerischen Automobil- und Motorfahrzeuggewerbes (ESA), die gemeinsam mit der im Automotive Aftermarket aktiven Einkaufskooperation Tecar hinter der betreffenden und nach letztem Erkenntnisstand von Continental gefertigten Reifen(eigen)marke steht, bereits auch eine neue Sommerreifengeneration angekündigt. Zwischenzeitlich ist der Nachfolger des „Spirit Pro“ da, den Tecar als „Best-Preis-Performer“ beschreibt und der laut der ESA „maximale Sicherheit und Fahrkomfort“ bieten soll bei Regen genauso wie auf trockenen Straßen.

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