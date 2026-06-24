KW Automotive rüstet in Spa-Francorchamps fast das halbe GT3-Starterfeld aus

An diesem Woche findet in Spa-Francorchamps das nächste 24-Stunden-Rennen der Saison statt. Mit am Start sind dabei dann immerhin 70 GT3-Rennwagen. Wie es dazu nun in einer Mitteilung heißt, gehe mit 33 knapp die Hälfte davon mit Racing-Dämpfern des deutschen Lieferanten KW Automotive an den Start. Wie man dazu in Fichtenberg (Baden-Württemberg) am Sitz des Anbieters von Fahrwerkssystemen heißt, sei „diese breite Präsenz kein Zufall, sondern das Ergebnis der im GT3-Kundensport etablierten Solid-Piston-Dämpfertechnologie von KW“. Während die sieben Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo, acht BMW M4 GT3 Evo, 16 Porsche 911 GT3 R mit den fünffach leistungseinstellbaren KW-V6-Racing-Dämpfern ausgerüstet sind, nutzen die beiden Lamborghini Temerario GT3 den neuen sechsfach leistungseinstellbaren KW-V7-Racing-Dämpfer. KW dazu in einer Mitteilung: „Gerade unter den extremen Belastungen dieser Strecke zeigt sich, warum so viele Teams auf diese Technologie setzen.“