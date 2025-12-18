Nächste ESA-Tecar-Sommerreifengeneration „in den Startlöchern“

Laut der Einkaufsorganisation des Schweizerischen Automobil- und Motorfahrzeuggewerbes (ESA) steht nach der Einführung des neuesten Winterprofils „Supergrip Pro2“ ihrer gemeinsam mit der Autohauseinkaufskooperation Tecar aufgelegten und nach letztem Kenntnisstand von Continental produzierten Reifeneigenmarke ESA-Tecar nun deren „nächste Generation Sommerreifen in den Startlöchern“. Auch in diesem Produktsegment soll das Sortiment demnach deutlich ausgebaut und die Marktabdeckung weiter verbessert werden unter Beibehaltung eines als hervorragend beschriebenen Preis-Leistungs-Verhältnisses der exklusiv über die ESA bzw. Tecar vertriebenen Reifen. Wobei das Portfolio des „Supergrip Pro2“ mittlerweile 41 verfügbaren Dimensionen von 14 bis 19 Zoll umfasse und damit nahezu 60 Prozent des Marktes abdecke. Besonders bei 16 bis 18 Zoll soll er gegenüber dem Vorgänger eine verbesserte Abdeckung bieten.

