Ostrander kehrt Nokian den Rücken

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Christopher Ostrander (links) scheidet bei Nokian Tyres aus und bis ein Nachfolger für ihn gefunden ist übernimmt Nokian-Präsident und -CEO Paolo Pompei übergangsweise seine Aufgaben (Bilder: Nokian Tyres, NRZ/Christian Marx)

Nokian Tyres kündigt eine Veränderung in seinem Managementteam an: Christopher Ostrander – Senior Vice President für Pkw-Reifen in Nordamerika, Mitglied der Geschäftsleitung und bis Herbst vergangenen Jahres noch Mitglied im Board of Directors bei dem finnischen Reifenhersteller – hat sich demnach dafür entschieden, das Unternehmen zum 31. Juli dieses Jahres zu verlassen. Bis ein Nachfolger für ihn gefunden bzw. ernannt worden ist, wird Nokian-Präsident und -CEO Paolo Pompei übergangsweise seine Aufgaben übernehmen.

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