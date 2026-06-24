Ostrander kehrt Nokian den Rücken

Nokian Tyres kündigt eine Veränderung in seinem Managementteam an: Christopher Ostrander – Senior Vice President für Pkw-Reifen in Nordamerika, Mitglied der Geschäftsleitung und bis Herbst vergangenen Jahres noch Mitglied im Board of Directors bei dem finnischen Reifenhersteller – hat sich demnach dafür entschieden, das Unternehmen zum 31. Juli dieses Jahres zu verlassen. Bis ein Nachfolger für ihn gefunden bzw. ernannt worden ist, wird Nokian-Präsident und -CEO Paolo Pompei übergangsweise seine Aufgaben übernehmen.