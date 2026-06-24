https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Ostrander-Christopher-links-und-Pompei-Paolo.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-06-24 14:05:212026-06-24 14:05:21Ostrander kehrt Nokian den Rücken
Ostrander kehrt Nokian den Rücken
Nokian Tyres kündigt eine Veränderung in seinem Managementteam an: Christopher Ostrander – Senior Vice President für Pkw-Reifen in Nordamerika, Mitglied der Geschäftsleitung und bis Herbst vergangenen Jahres noch Mitglied im Board of Directors bei dem finnischen Reifenhersteller – hat sich demnach dafür entschieden, das Unternehmen zum 31. Juli dieses Jahres zu verlassen. Bis ein Nachfolger für ihn gefunden bzw. ernannt worden ist, wird Nokian-Präsident und -CEO Paolo Pompei übergangsweise seine Aufgaben übernehmen.
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