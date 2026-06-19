B2B-Neuausrichtung bei Autodoc (be-)trifft Mitarbeiter dort

Der Onlineteilehändler Autodoc ist bekanntlich nicht nur im Geschäft mit dem Verbraucher (B2C – Business to Consumer) aktiv, sondern hat zuletzt vermehrt auch Werkstätten angesprochen bzw. sich stärker im B2B-Segment (Business to Business) engagiert. In letzterem Bereich habe man sich unter der Bezeichnung Autodoc Pro zwischenzeitlich als feste Größe im Markt etabliert, sagt Dmitri Zadorojnii als CEO des in Berlin ansässigen Unternehmens. Gleichwohl wird eine Neuausrichtung der B2B-Sparte angekündigt. Sie soll auf ein volldigitales Betriebsmodell umgestellt werden, nachdem bis dato das „Phygital“-Konzept verfolgt wurde, bei dem eine digitale Plattform mit persönlichem Support durch lokale Servicemitarbeiter kombiniert wird.

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