Für mittelhartes bis hartes Terrain: Dunlops neuer „Geomax MX54“

Ab sofort ist der Nachfolger des Dunlop-Motocrossreifens „Geomax MX53“ verfügbar. Das „Geomax MX54“ genannte Profil der bei Motorradreifen nach wie vor zu Goodyear, sonst aber zu Sumitomo Rubber Industries (SRI) zählenden Marke ist Anbieteraussagen zufolge in 17 Größen erhältlich, für mittelhartes bis hartes Terrain ausgelegt und entwickelt worden, um dauerhafte Spitzenleistung für Fahrer jeder Erfahrungsstufe zu bieten. Im Vergleich zum Vorgänger soll er „ein größeres Einsatzspektrum sowie ein deutlich verbessertes Performance-Paket“ bieten. Wie der Sand- und Schlammreifen „Geomax MX14“ und der „Geomax MX34“ für weiches bis mittelhartes Terrain wird auch der „Geomax MX54“ in der FIM Motocross-Weltmeisterschaft (MXGP) eingesetzt. Mit technologischen Neuerungen soll der Neuzugang im „Geomax“-Portfolio dabei die bisherige Lücke zwischen dem mittlerweile eingestellten Hartbodenreifen „Geomax MX71“ und dem „Geomax MX34“ besser als je zuvor überbrücken.

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