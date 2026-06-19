Dank zusätzlicher Größen mehr „K60-Scout“-Bereifungsmöglichkeiten

Das Reifenwerk Heidenau hat das Lieferprogramm seines Profils „K60 Scout“ um drei neue Größen erweitert, sodass mehr Motorräder – vom klassischen Café Racer bis hin zu Supermoto-Maschinen – mit ihm bereift werden können. Die zum bisherigen Portfolio hinzugekommenen Dimensionen sind 120/70 B17 für das Vorder- sowie 160/60 B17 und 180/55 B17 für das Hinterrad. Der „K60 Scout“ stehe für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und starken Grip und sei „perfekt für alle, die gerne weiter denken als nur bis zur nächsten Kurve“, sagt der Anbieter. Der Reifen mache alles mit angefangen bei langen Touren über spontane Ausfahrten bis hin zum Alltagseinsatz und überzeugt laut dem nahe Dresden ansässigen Reifenhersteller bei all nicht nur mit seinen Leistungen, sondern auch optisch. Beschrieben wird er insofern als „ideal für individuelle Umbauten und Custom-Projekte, bei denen Stil genauso zählt wie Funktion“.