Stellenverluste in der Autoindustrie drohen größer auszufallen als erwartet

Die Arbeitsplatzverluste in der Automobilindustrie hierzulande dürften höher ausfallen als bislang erwartet. War der Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) im Rahmen einer 2024 gemeinsam mit Prognos erstellten Studie davon ausgegangen, dass im Zuge der Transformation zur klimaneutralen Mobilität bis zum Jahr 2035 rund 190.000 Arbeitsplätze im Vergleich zu 2019 verloren gehen könnten, wird nun befürchtet, es könnten noch einmal 35.000 mehr Stellen in der Branche wegfallen. Und zwar in dem Fall, sollte die EU nicht auf mehr Technologieoffenheit setzen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes nachhaltig und signifikant verbessern.

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