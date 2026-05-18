„Brutaler Rohstoffmarkt“ belastet die Kautschukbranche

Der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK), der die Interessen von über 200 Unternehmen mit mehr als 60.000 Beschäftigten und einem Gesamtjahresumsatz von rund 10,5 Milliarden Euro vertritt, schlägt einmal mehr Alarm. Die Branche sehe sich aktuell mit einer außergewöhnlich schwierigen wirtschaftlichen Situation konfrontiert. Denn im Zuge des Irankrieges träfen massive Preissteigerungen bei Rohstoffen und anhaltend hohe Energiekosten auf eine gleichzeitig schwache Industriekonjunktur und verhaltene Nachfrage. „Die Branche erlebt eine fast einmalige ökonomische Disparität. Die Rohstoffkosten nähern sich historischen Höchstständen wie in den Jahren 2011 und 2022 – gleichzeitig fehlt jedoch die Nachfrage, die solche Belastungen zumindest teilweise auffangen könnte“, erklärt WdK-Chefvolkswirt Michael Berthel.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen