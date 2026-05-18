„Innovation to Build the Future“ ist Kumho-Motto bei der Kölner Reifenmesse
Zu den nach derzeitigem Stand gut 380 Ausstellern, die bei der „The Tire Cologne“ Flagge zeigen werden, zählt auch Kumho Tire. Der Reifenhersteller will seinen Auftritt bei der Reifenmesse Anfang Juni in Köln unter das Motto „Innovation to Build the Future“ stellen. Mit im Gepäck zu dem Branchenevent hat das Unternehmen demnach nicht weniger als rund 20 Schlüsselprodukte aus seinem Portfolio, darunter Sommer-, Winter- und Ganzjahres- sowie auch Lkw- und Busreifen. Zu sehen an Stand B030/C039 in Halle 6 gibt es unter anderem die Profile „Ecsta Sport“ und „Ecsta Sport S“ sowie „Ecsta HS52“ für die wärmere Jahreszeit oder den „WinterCraft WP52+“ für die kälteren Monate des Jahres. Des Weiteren wird vor Ort die völlig neu aufgestellte Produktpalette für Pkw und Lkw der Kumho-Zweitmarke Marshal präsentiert.
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