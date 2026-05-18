Apollo Tyres wächst gut bei Umsätzen und besser bei Erträgen

Apollo Tyres blickt auf ein Geschäftsjahr zurück mit guten Umsatz- und besseren Gewinnsteigerungen. Wie der indische Hersteller berichtet, wuchs der Umsatz im von April bis März laufenden Geschäftsjahr um immerhin neun Prozent. Da gleichzeitig das Betriebsergebnis einen deutlichen Sprung nach vorne machte, und zwar um 26,5 Prozent, steht Apollo Tyres mit einer Umsatzrendite in Höhe von 9,6 Prozent jetzt 1,3 Prozentpunkte besser da als im Vorjahr. Ebenfalls positiv entwickelte sich derweil das Geschäft in Europa. Da hier der Umsatz um zwölf und das Betriebsergebnis um ‚nur‘ 5,7 Prozent stieg, muss der Hersteller für die hiesige Region allerdings einen leichten Rückgang bei der Umsatzrendite von 0,3 Prozentpunkten hinnehmen. Dazu meinte Apollo-Tyres-Chairman Onkar S. Kanwar in einem Statement lediglich, „unsere europäischen Geschäftsbereiche entwickelten sich im Einklang mit den vorherrschenden Marktbedingungen“.

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