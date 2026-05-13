Binnen acht Wochen gewinnt die „Tire Cologne“ rund 100 Aussteller hinzu

Als die Koelnmesse GmbH Mitte März erstmals die Liste der bei ihrer diesjährigen „The Tire Cologne“ vertretenen Aussteller veröffentlichte, fanden sich anfangs leicht mehr als 280 Einträge darauf. Stand heute und damit binnen der knapp acht seither vergangenen Wochen ist daraus eine Zahl von über 380 geworden, was einem Plus von rund 100 bzw. gut einem Drittel (35 Prozent) mehr sich dort präsentierenden Unternehmen/Marken entspricht. Damit liegt die erwartete Ausstellerzahl inzwischen fast genau zwischen derjenigen der Vorveranstaltung 2024, die bei 430 gelegen hatte, und der ursprünglich ausgegebenen, aber schon vor drei Wochen geknackten Zielmarke von 350 für die diesjährige Messe, bei der nicht zuletzt Themen wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI) aufgegriffen werden. Zumal Letztere „im Werkstattsektor angekommen“ sei, wie begründet wird, warum die „Tire Cologne“ unter anderem zeigen soll, wie konkret diese Entwicklung bereits ist und welche Potenziale sich dadurch für die Branche eröffnen.

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