Kumho Tire Europe will Markt mit neuen Supersportlern erobern

Kumho Tire Europe wartete in Köln mit einer echten Weltpremiere auf, mit der der Hersteller weiter in das UHP- und vor allem auch das UUHP-Segment vorrücken will. Dass die Verantwortlichen bei Kumho große Stücke auf das für die Einführung ab Anfang 2025 vorgesehene Produkt in seinen zwei Varianten halten, unterstreichen sie in einer Produktinfo, die zur Messe in Köln erschienen ist: Danach plane Kumho nicht weniger als den „europäischen Markt mit der Einführung neuer Ultrahochleistungsreifen zu erobern“. Das Line-up des Ecsta Sport S bzw. Ecsta Sport genannten Reifens jedenfalls hat es in sich, seine technischen Parameter ebenfalls. Aber auf dem Tire-Cologne-Messestand zeigte Kumho Tire Europe außerdem seinen neuen Winterreifen für E-Autos, den WinterCraft WP52 EV.

