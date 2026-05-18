Continental präsentiert neuen DockMaster Radial „für anspruchsvolle Hafenanwendungen“

Die TOC Europe zählt zu den führenden internationalen Fachmessen, die die Marktteilnehmer der Hafen- und Container-Supply-Chain im europäischen Raum miteinander verbindet. Auf der morgen in Hamburg beginnenden Messe will Continental seinen neuen DockMaster Radial vorstellen, der dem Hersteller zufolge ein „Hochleistungsreifen für anspruchsvolle Hafenanwendungen“ ist, „ausgelegt auf maximale Effizienz, Langlebigkeit und reduzierte Betriebskosten“.

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