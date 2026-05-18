https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Auf-der-morgen-in-Hamburg-beginnenden-TOC-Europe-praesentiert-Continental-seinen-neuen-DockMaster-Radial-als-Hochleistungsreifen-fuer-anspruchsvolle-Hafenanwendungen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-18 11:37:232026-05-18 11:37:41Continental präsentiert neuen DockMaster Radial „für anspruchsvolle Hafenanwendungen“
Continental präsentiert neuen DockMaster Radial „für anspruchsvolle Hafenanwendungen“
Die TOC Europe zählt zu den führenden internationalen Fachmessen, die die Marktteilnehmer der Hafen- und Container-Supply-Chain im europäischen Raum miteinander verbindet. Auf der morgen in Hamburg beginnenden Messe will Continental seinen neuen DockMaster Radial vorstellen, der dem Hersteller zufolge ein „Hochleistungsreifen für anspruchsvolle Hafenanwendungen“ ist, „ausgelegt auf maximale Effizienz, Langlebigkeit und reduzierte Betriebskosten“.
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