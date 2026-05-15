DtGV-Auszeichnungen für Vergölst „eine großartige Bestätigung“

Nachdem die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH (DtGV) unlängst die Ergebnisse einer online durchgeführten Kundenbefragung zu insgesamt elf Reifenhandelsfilialisten veröffentlicht hat, ist die Freude bei Vergölst über das gute Abschneiden dabei groß. Denn bei dem sogenannten „Kundenvotum 2026“ hat sich die Conti-Handelskette, die dieses Jahr ihr 100-Jähriges begeht, in allen Teilkategorien und damit folglich auch in der Gesamtwertung den ersten Platz sichern können. Damit dürfe man sich offiziell als „Bester Reifenhändler“ bezeichnen, so das Unternehmen. „Diese Auszeichnungen durch die DtGV sind für uns eine großartige Bestätigung unserer täglichen Arbeit“, erklärt Vergölst-Geschäftsführerin Frauke Wieckberg. „Dass unsere Kunden uns sowohl in der Gesamtwertung als auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis auf den ersten Platz gewählt haben, macht uns besonders stolz. Es zeigt, dass sich unsere Investitionen in die Aus- und Weiterbildung unserer Teams sowie in moderne Filialkonzepte auszahlen. Wir sehen diesen Erfolg als Ansporn, unseren Service für Autofahrer in ganz Deutschland auch in Zukunft auf diesem Topniveau zu halten“, ergänzt sie.