Weiteres Jubiläum im Hause Conti: Vergölst wird 100

In diesem Jahr begeht nicht nur die Continental-Reifenmarke Semperit ihr 120-Jähriges, sondern auch die seit 1974 zu dem deutschen Reifenhersteller zählende Handelskette Vergölst kann 2026 ein Jubiläum feiern. Ihre Geschichte begann 1926 in Aachen mit der Gründung einer Reifen- und Vulkanisationswerkstatt durch Josef Kempen und Hubert Vergölst, der ab 1935 dann als Alleininhaber des Unternehmens fungierte. Über die Jahrzehnte wuchs Vergölst kontinuierlich, erweiterte sein Leistungsportfolio und baute ein bundesweites Filial- und Partnernetz auf, das heute deutschlandweit mehr als 450 Standorte zählt. Und die Entwicklung soll weitergehen, blickt man anlässlich des 100-jährigen Bestehens eigenen Worten zufolge doch „mit neuen Konzepten und Investitionen in eine digitale, nachhaltige Zukunft“.

