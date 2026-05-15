Transformation der Autoindustrie definiert Rolle des Reifens neu

Beim „Intelligent Electric Vehicle Development High-Level Forum” im April in Peking (China) ist Linglong-Vizepräsident Feng Baochun stellvertretend für die chinesische Reifenindustrie eingeladen gewesen, über die neuesten Entwicklungen im Reifenmarkt zu referieren. Dabei hat er im Rahmen seines Vortrages gesagt, dass angesichts der Transformation in der Automobilindustrie aufgrund künstlicher Intelligenz, sich stetig ändernden Umweltfaktoren sowie der Globalisierung auch die Rolle des Reifens aktuell neu definiert werde. Seinen Worten zufolge wandele er sich von einer traditionellen Sicherheits- hin zu einer wichtigen Schlüsselkomponente, welche die Gesamtleistung des Fahrzeugs stark beeinflusse.

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