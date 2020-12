Führungswechsel bei Vergölst: Wieckberg löst Fahrenbach ab

Zum 1. Januar 2021 wird mit Frauke Wieckberg erstmals in der fast 100-jährigen Geschichte der heute zu Continental gehörenden Handelskette eine Frau die Leitung der Vergölst GmbH sowie auch der ContiTrade-Gesellschaften in Österreich, der Schweiz und Belgien übernehmen. Sie trägt insofern dann die Verantwortung für ein Netzwerk aus rund 600 Reifen- und Autoservicebetrieben. Damit tritt die 46-Jährige an die Stelle von Lars Fahrenbach, der die Continental-Töchter seit 2016 leitete und das Unternehmen verlässt. Er werde sich – wie es heißt – „künftig neuen Herausforderungen außerhalb des Konzerns“ widmen, in dessen Diensten er schon seit mehr als 30 Jahren steht. Zu den Kernaufgaben Wieckbergs in ihrer neuen Position zählt demzufolge, neuen Kundenerwartungen schnell und effizient zu begegnen, die Betriebe konsequent entlang des technologischen Wandels zu entwickeln und sie fit für die Trends im Handel zu machen. cm

